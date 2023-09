Italia, 52 - Namibia, 8

Italia y Namibia debutaron este sábado en el Mundial de Rugby de Francia con un choque en Saint-Étienne que se saldó por 52-8, reflejo de un partido en el que los namibios naufragaron contra el muro de unos Azzurri que sí lograron encontrar los huecos y no perdonaron.



El encargado de abrir el marcador bajo un sol intenso en el minuto cuatro fue Tiaan Swanepoel, con un golpe de castigo a favor de Namibia (número 21 en la clasificación mundial) que poco después se encargaría de igualar Tommaso Allan para Italia (decimotercera en el ránking).

Allan también se ocuparía de transformar dos ensayos de Lorenzo Cannone y Paolo Garbisi que aumentaron la ventaja de los europeos en el marcador.

Namibia solo pudo aplacarla en parte con un ensayo de Gerswin Mouton que Swanepoel no acertó a convertir, con lo que el partido se fue al descanso con un marcador de 17-8.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica y los Welwitschias cada vez más empequeñecidos.

Mientras que las posesiones namibias fracasaban, Italia se apuntó cinco ensayos -apoyados por Dino Lamb, Ange Capuozzo, Hame Faiva, Manuel Zuliani y Paolo Odogwu-, todos ellos igualmente transformados por Allan, para firmar un final de partido que fue un festival de los de Kieran Crowley.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El grupo A queda por tanto con Italia y con la anfitriona Francia, que anoche se impuso a los All Blacks en el partido inaugural (27-13), a la cabeza.

Irlanda, 82 - Rumanía, 8

Irlanda, una de las grandes favoritas de este torneo, hizo valer este sábado sus galones de líder de la clasificación mundial de rugby y arrolló sin dificultades a Rumanía por 82-8, en su estreno en el Mundial de Francia.

Los de verde firmaron hasta 12 ensayos a lo largo del encuentro, celebrado en Burdeos, que estrenaba los enfrentamientos entre los equipos del complicado grupo B.

El veterano apertura Johnny Sexton, que disputa su última cita mundialista antes de retirarse, se confirmó como el gran héroe del partido -y así lo confirmaron los aplausos de la grada irlandesa cuando fue sustituido en el minuto 66- al firmar dos ensayos y siete transformaciones para los del Trébol.

Tadhg Beirne, Bundee Aki y Peter O'Mahony también apoyaron dos ensayos cada uno y el resto se los repartieron Jamison Gibson-Park, Hugo Keenan, Rob Herring y Joe McCarthy.

Jack Crowley, reemplazo de Sexton, sumó cuatro transformaciones en la recta final del partido.

La impotente Rumanía, que es decimonovena en la clasificación mundial, solo engrosó su marcador con un primer ensayo muy rápido, nada más comenzar el partido, por parte de Gabriel Rupanu y un golpe de castigo un poco más tarde pateado por el mismo jugador.