Irlanda tumba a Francia y se queda como gran favorita; Escocia ha vuelto

El XV del Trebol confirmó su condición de gran favorita al título derrotando a Francia en Dublin en un partido que dominó de principio a fin y que acabó llevándose por 32-19 con punto bonus adicional gracias a los 4 ensayos conseguidos. En un Aviva Stadium repleto, los irlandeses cumplieron los pronósticos y dejaron fuera de juego a la vigente campeona del VI Naciones que venía de una racha de 12 encuentros sin perder.

Fue una dura batalla entre los dos mejores conjuntos de la actualidad. Una guerra de desgaste en la que Irlanda fue más fuerte gracias a su potente delantera, que los galos nunca consiguieron detener a pesar de que su defensa también brilló y salvó al XV del gallo de una derrota más abultada. Sin embargo los locales no cerraron el partido hasta que a falta de 10 minutos, y con Francia siempre a menos de un ensayo de distancia, llegó el definitivo de Ringrose tras una larguísima jugada de ataque de los irlandeses.

El XV del Cardo confirmó su gran momento y después de su victoria ante Inglaterra en Twickenham en el partido inaugural, sumó una nueva alegría al imponerse a Gales con comodidad en Murrayfield. Hacía 27 años que los escoceses, líderes del torneo, no ganaban dos partidos seguidos en el VI Naciones.

