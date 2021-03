Irene Lozano, en COPE: "Pensaba durar varios años en el CSD, pero no hemos elegido estas elecciones"

La pasada semana, Irene Lozano anunciaba su marcha solo después de estar 14 meses en el cargo, al frente del Consejo Superior de Deportes: "Honestamente, pensaba que duraría varios años. Han sido 14 meses muy intensos porque la pandemia nos ha acelerado todo, y siento que hemos hecho un trabajo importante, difícil, hemos sacado el deporte en la pandemia. Yo me veía muy bien en el Consejo. Había llegado con gran velocidad por mi llegada, pero la política es así. Nosotros no hemos elegido estas elecciones. Cuando estás en política estás donde se necesita", dijo Lozano este lunes en El Partidazo de COPE.

Se marcha satisfecha con varias cosas: "La mayor parte del trabajo para Tokio está hecho. Una de las cosas más dolorosas del confinamiento es tener que confinar a los deportistas, y justo al volver una de las primeras cosas que diseñamos era el Plan Preparados en Tokio, por si teníamos que afrontar otro confinamiento". Por otra parte, "una de las cosas que más orgullo me produce es la 'Liga Ellas'".

Irene Lozano mantiene que la vuelta de espectadores a los estadios depende de "ver cómo pasa la Semana Santa. Si evoluciona bien, se podrá analizar la incidencia y considerar la vuelta del público. No hay que pensar en el fatalismo de la 4ª ola, está en nuestras manos", en alusión a otra de las tareas pendientes. De hecho, reconoció que no la molestó que se filtrase la opción de que la final de Copa acogiera espectadores: "Pensamos que hubo un malentendido, nuestro equipo y el de Rubiales estamos en permanente contacto, no tuvo mayor trascendencia".

Este mes, la presidenta del CSD dijo en el Senado que pronto tendríamos una nueva Ley del Deporte: "El proyecto de la Ley está terminado, ahora está en el Ministerio, la tramitación seguirá adelante, las cosas no se paran".

Irene Lozano, sobre personas concretas: Tebas, Casillas, Marcelo...

Irene Lozano respondió sin problemas sobre nombres concretos de diversas personas del mundo del deporte.

Iker Casillas: "Siempre ha sido encantador conmigo. Cuando llegué al cargo tenía un conflicto abierto en la Federación y me habría gustado tener más tiempo para tomar decisiones con las elecciones de la RFEF".

Javier Tebas: "Con todas nuestras diferencias, hemos trabajado por el bien del deporte español mucha gente. Agradezco su comunicado agradeciendo mi trabajo".

Marcelo: "Sigo pensando que el 99.99% de los deportistas son ejemplares. Una sola persona no puede emborronar su imagen".

Eufemiano Fuentes: "Habla de cosas que pasaron hace muchos años. Yo lo que he visto es que hay un compromiso muy fuerte en nuestro deporte contra el dopaje".

José Maniuel Franco: "Seguirá con las mismas políticas y completando los trabajos que queden pendientes. Hemos estado muy en contacto por las políticas deportivas del Gobierno. El camino ya lo tenía marcado".