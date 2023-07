El himno del Celta de C.Tangana supera el millón de visualizaciones en tres días

El vídeo musical Oliveira dos cen anos 1923-2023, compuesto por el artista C. Tangana con motivo del Centenario del Celta de Vigo, ha superado el millón de visualizaciones en YouTube en apenas tres días.

Desde su estreno, la pieza ha conquistado al público y a la crítica, ya que fueron muchos los famosos que felicitaron al compositor madrileño a través de las redes sociales.

Es lo mejor que he hecho a nivel visual, es la producción más complicada que he realizado. Creativamente nunca he sido tan ambicioso como con esto. Ha sido un reto y estoy muy orgulloso de cómo ha quedado, afirmó a EFE C. Tangana.

En la pieza, que bebe del folklore ancestral gallego, participan distintos símbolos de la cultura viguesa como la emblemática Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogán, además de la banda Keltoi.

Dentro de 200 años no dejaré de ser un personaje que en un momento determinado hizo un par de canciones. Pero el Celta o la cultura gallega, o el sentimiento de pertenencia al club, a la ciudad y al idioma tienen muchas más garantías de durar, que es lo que queríamos hacer con esto, explicó el compositor.