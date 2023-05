Messi, doble premio Laureus; Carlos Alcaraz, mejor deportista revelación

El argentino Leo Messi ganó el Premio Laureus como mejor deportista masculino de 2022, por delante de nombres como Rafa Nadal, Kylian Mbappé y Stephen Curry, impulsado por su rendimiento con la selección de Argentina, a la que lideró en la consecución del Mundial de Qatar 2022.



Es la segunda vez que Messi, de 35 años, gana un Laureus -considerado un Oscar del Deporte-, después del que obtuvo el año 2020, galardón que entonces compartió con el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton.





El tenista español Carlos Alcaraz, de 20 años, ganó el Premio Laureus al mejor deportista revelación de 2022 gracias a su conquista del Abierto de Estados Unidos en septiembre del pasado año y a convertirse en el número uno mundial masculino más joven de la historia.



Se trata del primer Laureus que logra el murciano, actual número dos del mundo y quien se acaba de coronar en el Masters 1.000 de Madrid.





La selección argentina de fútbol, campeona del mundo y capitaneada por Leo Messi, ganó el Premio Laureus a mejor equipo de 2022 por delante del Real Madrid y los Golden State Warriors, de la NBA.

La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 36 años, ganó el Laureus a mejor deportista femenina de 2022, por delante de la futbolista española Alexia Putellas, la nadadora estadounidense Katie Ledecky y la tenista polaca Iga Swiatek.

