Fútbol/Selección.- Blanco: "Un hecho aislado no puede enturbiar en ningún caso la gran imagen del deporte español"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado que "en ningún caso" lo sucedido en la celebración tras el Mundial femenino ganado por España y la tensión posterior entre jugadoras y RFEF puede "enturbiar" la "gran imagen del deporte español" y, además, se ha mostrado seguro de que España estará en los Juegos Olímpicos con sus dos equipos; el masculino y el femenino.

"Todos tenemos que ser responsables de nuestra parte para encontrar el bien común a través del deporte. Un hecho aislado no puede enturbiar en ningún caso la gran imagen del deporte español, del nivel de nuestros deportistas, entrenadores, clubes y equipos nacionales. Por favor, eso es sagrado", aseguró a los medios.

Blanco, que atendió a la prensa durante el acto en que la halterófila española Lydia Valentín anunció su retirada, aseguró que ese "hecho aislado" de Rubiales no puede dañar a las deportistas. "Me daba pena que en cada entrevista a una futbolista se le preguntara por lo sucedido, no por haber ganado un Mundial. Pero un hecho aislado no puede enturbiar el éxito de nuestras deportistas, que deben hacer lo que hacen mejor que nadie; competir y ganar", reiteró.

El presidente del COE extrae de lo sucedido en el equipo nacional femenino que unas deportistas han dicho que la situación "no era la que tenía que ser". "En esta casa si algo queremos es ayudar a los deportistas y entender a los deportistas y eso sólo se puede responder y sólo se puede solucionar con diálogo, escuchándolas y entendiendo las demandas que ellas hacen", pidió.

"Yo a lo largo de los años que llevo en el Comité Olímpico Español, jamás un deportista ha presentado un problema en ese aspecto, es decir, que no compite y que no representa a España. Cuando alguien tiene problemas, y ha habido problemas en varias federaciones, siempre hemos intentado solucionarlo", argumentó.

Y señala como responsable de todo y encargado de poner solución al conflicto a la RFEF. "La responsabilidad la tiene la RFEF, son los únicos responsables de que esto alcance una solución final, que solo puede buscarse a través del diálogo y del entendimiento. ¿Que eso pueda perjudicar a nuestras deportistas y equipo? Sentiría mucho que España no estuviera en los Juegos Olímpicos. Pero después de verlas ganar el Mundial, confío plenamente en tener al equipo femenino en los Juegos", auguró.

"La estructura del deporte español está bien; somos un país referencia en el mundo. Y cuando en una federación hay un problema, no se debe trasladar a otras. Hemos hablado tranquilamente con el Secretario de Estados de cómo vemos la situación, porque estamos unidos con el Gobierno", aseguró el presidente del COE.

Por último, recordó su postura respecto al expresidente de la RFEF, el dimitido Luis Rubiales. "Expliqué la amistad que tengo con Rubiales, que eso no va a cambiar nunca. Pero esa situación obligaba a presentar la dimisión. Por encima de las personas están las instituciones", apeló.