Fútbol/Liga Europa.- Jesús Navas: "Mendilibar ha sacado lo mejor de nosotros, merece quedarse mucho tiempo"

El capitán del Sevilla, Jesús Navas, se muestra "muy ilusionada ante otra gran y maravillosa oportunidad" este miércoles de poder conquistar otra Liga Europa en la final ante la AS Roma y no esconde que su técnico, José Luis Mendilibar "merece quedarse mucho tiempo" por el cambio que ha sufrido el equipo desde su llegada.

"Estoy muy ilusionado ante otra gran y maravillosa oportunidad. Nos enfrentamos a un rival muy duro y será un partido muy disputado, pero espero que ganemos y que disfrutemos de la ocasión", señaló Jesús Navas en una entrevista publicada este lunes en la web de la UEFA.

El de Los Palacios reconoce que el equipo se transforma en esta competición y que es "increíble" como salen "en cada partido". "La Liga Europa nos ha dado mucho, y la alegría que nos proporciona cada vez que participamos en ella nos impulsa a llegar lo más lejos posible", subrayó.

Esta final llega después de una temporada muy turbulenta y gracias en buena parte a la reacción con su tercer técnico, José Luis Mendilibar."Lo que ha hecho con nosotros ha sido fundamental", admite el capitán sevillista. "Ha sacado lo mejor de nosotros, y cuando miras a los equipos que hemos eliminado, es algo de lo que estar muy orgulloso. Merece quedarse con nosotros mucho tiempo", añadió.

"Es un entrenador que siempre nos presiona y que tiene esa ética de trabajo para entrenar duro y sacar lo mejor de nosotros. Su llegada ha coincidido con un cambio increíble en nuestra temporada y se merece estar en esta final porque trabaja muy bien", remarcó Jesús Navas sobre el impacto del técnico vizcaíno.

Por otro lado, no esconde que su vuelta al Sevilla en 2017 tras su paso por el Manchester City fue "muy especial". "Es increíble el cariño que me tiene la afición, estaba esperando mi vuelta y yo tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas grandes aquí y ganar trofeos. Al final, como capitán, pude levantar el trofeo de la Liga Europa en 2020 y fue maravilloso", confesó.

"Volví con la misma energía y con ganas de seguir creciendo, aprendiendo y ganando. Quiero que el Sevilla crezca aún más, y ahora estamos en otra final. Le he apoyado desde que era un niño, he crecido aquí y lo es todo para mí. Disfruto cada partido y tengo una pasión enorme por la camiseta, eso es lo más bonito. Se lo debo todo a la afición y al club y tengo la humildad de luchar por el escudo y los colores del equipo, que me han dado alegrías desde que era joven", sentenció el andaluz.