Fútbol/Champions.- Carlo Ancelotti: "Este es el espíritu de esta camiseta"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que el Unión Berlín planteó este miércoles "el partido previsto" y que se defendió "muy bien", pero que al final pesó "el espíritu" de la camiseta de su equipo, que "dio la cara hasta el final" y que además estuvo "más atento" para no tener además que remontar.

"Ha sido el partido previsto, complicado, con el Unión con el bloque muy bajo y que ha defendido muy bien, sin dejar espacios para jugar entre líneas. Lo hemos intentado de todas las manera y se podía marcar antes, sí, pero también hacerlo en el último minuto es importante, es espíritu de la camiseta es este, nos permite creer hasta el último segundo siempre", aseguró Ancelotti en rueda de prensa tras el partido.

El preparador madridista dejó claro que su "equipo dio la cara hasta el final" y que en el descanso arreglaron "algunas cosas", insistiendo en que la segunda parte fue "mejor" porque su rival cuya "presión fue menor comparado con la primera parte porque necesita mucha energía". "En la segunda cae un poco y hay más espacios y oportunidades", recalcó.

"Lo bueno es que no hemos remontado y que ha sido suficiente un gol en el último minuto, significa que hemos estado más atentos", añadió el italiano, que apuntó que "la idea era ser pacientes" porque estos partidos "pueden ser trampa como el del Sheriff", recordó en relación a aquella derrota en casa ante el modesto equipo moldavo.

Ancelotti también confirmó que no ha puesto "un reto de goles a nadie" tras otro acierto de un Jude Bellingham que "tiene calidades muy importantes". "También suerte, parece, porque este gol es parecido al del Getafe, pero estaba ahí. Llega casi siempre desde segunda línea, es más listo que el resto", advirtió.

De todos modos, sabe que su equipo nota la baja de Vinícius Jr porque "es de los mejores delanteros del mundo y marca la diferencia", y confirmó que el brasileño está ya cerca de volver. "Va a jugar el miércoles (ante Las Palmas) y a ver si está disponible el domingo", resaltó.

"Joselu lo hizo muy bien, pudo marcar otra vez y nos ayuda mcho en el balón aéreo. A Rodrygo estos son los partidos más complicados porque es muy bueno en campo abierto y en los últimos partidos hemos tenido el control total en el campo contrario y los espacios son más reducidos. También ha tenido un poco de mala suerte, en dos o tres situaciones pudo marcar", detalló sobre su pareja de delanteros.

Finalmente, no quiere ver problemas en sus opciones para el mediocampo. "Si tengo medios todos muy buenos no puedo pensar que uno va a estar cuatro partidos seguidos en el banquillo, no tiene sentido. Cada uno puede aportar, de inicio o en la segunda parte, no es tan sencillo de entender para uno que no va a jugar de inicio, pero sí que puede aportar en la segunda parte", sentenció.