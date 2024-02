Fútbol/Champions.- Alguacil: "Lo podíamos haber pagado más caro, así que entre comillas contento de solo encajar dos"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, admitió que su equipo podía "haber pagado más caro" su bajón durante la segunda parte contra el Paris Saint-Germain, así que afirmó "entre comillas" haber acabado "contento" la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, por "solo haber encajado dos" goles en su derrota.

"En el segundo tiempo a partir de ese gol y de ese 2-0, creo que lo podíamos haber pagado incluso más caro, así que entre comillas hasta contento de solo haber encajado dos. Creo que si hacemos el primer tiempo que hemos hecho hoy aquí, vamos a tener nuestras opciones de plantar cara, de competir y de poner en dificultades al PSG", declaró Alguacil a Movistar Plus+ desde el Parque de los Príncipes.

"Viendo el primer tiempo, malo. Viendo el segundo, cómo ha transcurrido, pues hasta te diría que no tan mal. Es verdad que es un 2-0, es el PSG; pero no tengo dudas que, si competimos como en el primer tiempo, vamos a tener nuestras opciones. Estoy convencísimo", reiteró el entrenador 'txuri-urdin' a pie de campo.

"Les hemos regalado ese primer gol. Creo que son cosas que no nos pueden pasar. Es un partido de Champions contra el PSG, una eliminatoria tan importante, defender un córner con uno menos... y ahí nos hemos ido del partido. Y gracias porque solo hemos encajado dos y ahí sí que lo podríamos haber pagado mucho más caro", repitió.

Hasta el 1-0 marcado por Kylian Mbappé en el minuto 58, a juicio de Alguacil, "estaba siendo un partido igualadísimo y disputadísimo", con la Real Sociedad compitiendo "de tú a tú". "Está claro que ese gol nos ha hecho mucho daño, incluso el propio Hamari se ha ido del partido", aludió a la jugada en la que Hamari Traoré estaba fuera del campo.

"El PSG tiene, aparte de calidad, un poderío físico impresionante, lo que nos ha obligado a hacer un partido muy importante a nivel físico. Entonces había cansancio también en los jugadores que llevaban jugando de inicio. Pero sobre todo les he insistido en que, si encajábamos un gol y podía suceder, aunque no me ha gustado la manera en la que ha sucedido, pues que nos mantuviéramos tranquilos porque hay un partido de vuelta que jugamos con nuestra afición", argumentó.

Luego remarcó que "no solo Mbappé" es el peligro de los parisinos. "El PSG tiene muchísimos jugadores de muchísima calidad y de muchísimo poderío. Pero también habéis visto que la Real Sociedad, cuando juega y lo hace como en esa primera parte, es capaz de generar ocasiones como las hemos tenido, y de que ellos tampoco tengan tantas", dijo Alguacil.

"Darle las gracias a todos los que han venido aquí y decirles que es verdad que es un 2-0, y que no va a ser fácil, pero que lo vamos a intentar y que con el apoyo de todos, si somos capaces de jugar como en el primer tiempo, por qué no soñar", concluyó con un mensaje a la afición.