Fútbol.- Xavi Hernández: "Joao Félix y Cancelo son felices, hay que aprovecharlo"

"Gavi es el corazón del equipo"

"Nadie creía en Ferran y ha girado la tortilla"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró la buena actuación de su equipo en la goleada (5-0) sobre el Real Betis este sábado, con un gran estreno ante su nuevo público de Joao Félix y Joao Cancelo, a quienes ve "felices" en el cuadro culé.

"Son dos futbolistas que a nivel de calidad están fuera de duda. Después hay que gestionar para el bien del equipo. Cancelo viene del mejor entrenador para mí. Les veo felices, con ganas de ayudar al equipo, para los dos era un sueño jugar en el Barça. Para nosotros es una alegría", dijo en rueda de prensa.

El técnico azulgrana no quiso comparar a este Félix con el del Atlético Madrid. "Tengo mucho respeto por el Cholo y no puedo hablar de lo del Atlético. Veo a un Joao feliz, con ganas de ayudar y ser importante y esto hay que aprovecharlo. Ha disfrutado de la posición que ha jugado también", afirmó.

Además, Xavi destacó la importancia de la competencia. "Cuando te ponen uno al lado que es competencia directa, das lo mejor. Esto es lo que he vivido yo, si fichaban a un jugador de mi puesto. Esto es lo mejor para el equipo, han marcado los cuatro de arriba. Ahora el problema es mío, pero esto es una maravilla para el equipo", apuntó.

"Hemos tenido dos días todo el equipo, hemos variado la estructura. Hemos dominado el partido a un Betis que hemos minimizado. De los mejores partidos desde que estoy aquí de entrenador", añadió, elogiando también a Ferran, titular este sábado y con otro gol, de falta directa.

"Ferran me dejó claro que no se iba, que quería triunfar y él solo ha girado la tortilla, nadie creía en él. Siempre da el 100%, me alegro mucho por él. Aquí en el Barça todo está muy juzgado y ha sido fuerte para girar la tortilla", afirmó.

Por otro lado, Xavi destacó el papel de Gavi. "Gavi es muy difícil que lo pueda sacar del campo. Nos da alma, intensidad, le pone una pasión y un carácter, es el corazón del equipo. Es una persona y un futbolista fundamental", terminó.