Fútbol.- Thibaut Courtois no jugará con su selección el partido clasificatorio ante Estonia

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 19 (dpa/EP)

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, no jugará este martes con su selección el partido ante Estonia, correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa de 2024, según confirmó este lunes su federación.

La Federación Belga de Fútbol indicó que el guardameta madridista no viajará con el equipo a Tallin, pero no reveló el motivo. Según los medios de comunicación, Courtois se habría molestado por no haber portado el brazalete de capitán en el empate (1-1) contra Austria del fin de semana en ausencia de Kevin De Bruyne, honor que fue para el delantero Romelu Lukaku.

Estas informaciones indicaron igualmente que el portero del Real Madrid, que se convertía en centenario con los 'Diablos Rojos', debía ser el capitán contra Estonia, pero que no se presentó a la reunión del equipo previa al partido. Bélgica marcha segunda del Grupo F, a tres puntos de Austria y debe no fallar en Tallin para no complicarse su futuro.