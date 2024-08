Fútbol.- Rivaldo: "Vinicius tiene que continuar en el Real Madrid, aún no ha llegado el momento de ir a Arabia"

El exjugador brasileño Rivaldo dijo que "Vinicius tiene que continuar en el Real Madrid" y que "aún no ha llegado el momento de ir a Arabia", además de afirmar que "lo mejor para Vitor Roque es salir" del Barça, y que está convencido de que Endrick "tendrá oportunidades" en el equipo madridista "porque es un gran jugador".

"'Vini' en este momento tiene que continuar en el Real Madrid. Llegará el momento para elegir ir a Arabia, pero en mi opinión, este momento aún no ha llegado. Debe seguir aquí. Todavía tiene mucho que ofrecer, tanto en el Real Madrid como en la Selección Brasileña", declaró Rivaldo en declaraciones facilitadas por Betfair, casa de apuestas de la que es embajador.

El exfutbolista tiene claro que "el Real Madrid sigue siendo el gran favorito", y que "la llegada de Mbappé fue muy importante en un equipo que ya era muy bueno". "A pesar de todos los refuerzos de los otros equipos, se me hace muy difícil no ver al Real Madrid como favorito, incluso sabiendo que hay otros equipos, como el Atlético y el Barcelona que pueden crecer durante la temporada", señaló.

En el club azulgrana milita Vitor Roque, que apenas ha contado con oportunidades ni en la pasada temporada ni en esta pretemporada. Rivaldo considera que "el Barcelona no tiene interés en continuar con él". "Lo evaluaron y no están contentos, a pesar del poco tiempo que ha estado en el club, por lo que le están buscando una salida, y será lo mejor para él", apuntó.

El balón de oro de 1999 sabe que "es un chico joven y con mucho futuro", y que "no tiene sentido quedarse en un club donde no va a tener oportunidades o muy pocos minutos". "Espero que pueda demostrar en otro sitio que es un gran jugador, apuntó, al tiempo que indicó que, uno de los factores para que no consiguiera hacerse un hueco en el Barça es que se fue "a mitad de temporada en una situación difícil".

Rivaldo está "convencido" de que Endrick tendrá oportunidades en el Real Madrid porque "es un gran jugador y, sin duda, Ancelotti lo sabe". "Solo necesita estar tranquilo y esperar el momento adecuado. No le faltarán oportunidades para jugar con Mbappé, Vinicius y Rodrygo, que son las estrellas de este Real Madrid. Es muy joven y todavía tiene mucho que aprender, y está en un gran club", reiteró.

Para el brasileño, "es parte del proceso" que "se sienta frustrado" cuando no tenga oportunidades como en el partido ante la Atalanta en la Supercopa de Europa, pero no olvida que "está en un club campeón que siempre gana títulos", y que "estar allí ya le da ese sentimiento de campeón y de comenzar con buen pie en Europa", concluyó.