Fútbol.- Mánchester disfruta de la celebración de la 'Champions' del City

MÁNCHESTER (REINO UNIDO), 12 (dpa/EP)

La lluvia y la amenaza de tormentas eléctricas no pudieron empañar el desfile en autobús descubierto que el Manchester City realizó este lunes por las calles de Mánchester para celebrar la consecución de la Liga de Campeones, que cerró el sábado el histórico triplete de los de Pep Guardiola.

Miles de aficionados se dieron cita en las calles de la ciudad inglesa para festejar el hito junto al equipo 'citizen', que se aseguró la 'Orejona' el pasado sábado al vencer al Inter de Milán en Estambul con un gol del español Rodri Hernández. Con ello, completaba el triplete de este curso junto a la Premier League y la FA Cup.

El acceso al lugar del espectáculo en St Peter's Square se retrasó inicialmente debido a las condiciones meteorológicas adversas y a las tormentas eléctricas en la zona, y el club confirmó más tarde que el inicio del desfile desde la Torre Beetham se aplazó hasta las 19.00 horas.

Con Jack Grealish, que hizo parada previa en Ibiza junto a otros jugadores, como gran protagonista de la 'rúa', el defensa Nathan Aké sostuvo en alto el trofeo de la Premier League para deleite de los aficionados que desafiaron a la lluvia, muchos de los cuales bajaron a pie hacia el escenario de las celebraciones una vez que la ruta quedó despejada.

El centrocampista Phil Foden portaba el trofeo de la Liga de Campeones, mientras Pep Guardiola se fumaba un puro contemplando la escena. Los jugadores llegaron al escenario poco después de las 20.00 horas, y el tiempo no había empañado los ánimos.

"Teníamos que hacer el mejor desfile con esta lluvia, si no, esto no era Mánchester", dijo Guardiola entre los gritos del público. "No queremos sol, queremos lluvia, así que ha sido perfecto. Vosotros estáis acostumbrados a la lluvia", añadió.

El capitán del City, Ilkay Gündogan, sacó los trofeos al escenario. "Muchas gracias a todos por todo el apoyo durante toda la temporada", dijo el centrocampista a la multitud. "Ha sido increíble y hemos conseguido tres trofeos", concluyó.