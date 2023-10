Fútbol.- El Mainz aparta a Anwar El Ghazi por su "postura intolerable" sobre el conflicto entre Israel y Palestina

El delantero neerlandés aseguró que el estado israelí está llevando a cabo un "genocidio" en la Franja de Gaza

El Mainz 05 ha apartado del equipo al delantero neerlandés Anwar El Ghazi por su "postura intolerable" sobre el conflicto entre Israel y Palestina, después de que el futbolista asegurase que el estado israelí está llevando a cabo un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"El FSV Mainz 05 aparta a Anwar El Ghazi de los entrenamientos y los partidos. La sanción es una respuesta a una publicación en las redes sociales, ahora eliminada, el domingo por la noche. El Ghazi adoptó una postura sobre el conflicto en Oriente Medio que era intolerable para el club. La publicación estuvo precedida de una conversación detallada entre la junta directiva y el jugador", señaló el club alemán.

Esta semana, El Ghazi, de 28 años, mostró su apoyo al pueblo palestino en las redes sociales. "Esto no es un conflicto y no es una guerra. Esto es genocidio y destrucción masiva y lo estamos presenciando en directo. Del río al mar, Palestina será libre", escribió.

"Esto no es una guerra. Cuando un bando corta el agua, los alimentos y la electricidad al otro, no es guerra. Cuando un bando tiene armas nucleares, no es guerra. Cuando una de las partes recibe financiación con miles de millones de dólares, no es guerra. Cuando un lado usa imágenes de inteligencia artificial para difundir información errónea sobre el otro, no es guerra. Cuando las redes sociales censuran el contenido de un lado y no del otro, no es guerra", concluyó.

Por otra parte, el Mainz 05 reconoce que "existen diferentes perspectivas sobre el complejo conflicto de Oriente Medio que se prolonga desde hace décadas". "Sin embargo, el club se distancia claramente del contenido de la publicación, ya que no refleja los valores de nuestro club", finalizó.