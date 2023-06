Fútbol.- José Castro: "Monchi es uno más de los nuestros"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, afirmó este jueves que el ya exdirector general deportivo de su club, Ramón 'Monchi' Rodríguez Verdejo, "es uno más" de los aficionados nervionenses pese a dejar dicho puesto y haber fichado por el Aston Villa FC, donde ejercerá desde este mismo verano como presidente de operaciones de fútbol.

"Son cosas que ocurren", dijo Castro antes de recoger la placa de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (ROMD) correspondiente al año 2019. "Es uno más de los nuestros. De él solo podemos hablar muy bien, siempre ha sido un bastión importante en todos los éxitos de estos últimos años", añadió desde el 'photocall' instalado en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid.

Además, Castro se alegró por el premio otorgado al club hispalense. "Superorgulloso porque esto es un reconocimiento a lo que ha logrado la entidad en los últimos años y también en un año como éste en Europa. Se lo merece la entidad en general, sus empleados, la plantilla, su técnico y por supuesto la afición", comentó al respecto.

"Hemos hecho méritos suficientes para conseguir este reconocimiento. Pero en el Sevilla siempre vamos a por más, siempre queremos más", agregó, sin valorar el sorteo del calendario de Liga 2023/24 que se había celebrado pocas horas antes. "Al final tenemos que jugar contra todos, así que en eso el calendario es un poco engañoso", indicó.

El presidente sevillista recalcó que su club lleva "muchos años consiguiendo éxitos importantes" y "no solo en España", en alusión a la séptima Europa League conquistada el mes pasado frente a la AS Roma en la tanda de penaltis. "Ganarla no es difícil, sino superdifícil, pero por qué no vamos a conseguirlo de nuevo", dijo sobre la 'Octava'.

Por último, y tras la llegada de Víctor Orta al puesto de director deportivo para sustituir precisamente a Monchi, Castro se mostró confiado de cara al futuro. "Que continúe con los éxitos", subrayó al ser cuestionado sobre lo que le había pedido a Orta. "Vamos a seguir creciendo, sin duda", resaltó finalmente.