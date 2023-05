Fútbol.- Iker Casillas dona la camiseta con la que levantó la Copa del Mundo al museo 'Legends'

Iker Casillas ha donado este jueves al museo 'Legends, The Home of Football' la camiseta con la que jugó la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, su medalla de campeón y el 'Guante de Oro' que le acreditó como mejor portero de la competición, un recuerdo "imborrable para todos los españoles".

"Te vienen muchos recuerdos de lo vivido. Cuando estás en activo no te paras a pensar en lo que juegas y lo que consigues, pero algo tan importante como la camiseta de aquella gesta es algo bonito para que la gente lo pueda ver, ya que es un recuerdo imborrable para todos los españoles", declaró Casillas en el acto de entrega de las reliquias.

El que fuera capitán del Real Madrid confesó que no le dio importancia a guardar recuerdos hasta que "no" ganaba, pero que a partir de la liga de 2007 comenzó a acumularlos, hasta llegar a los más de 150 reliquias que tiene actualmente. "Te enorgullece ver los recuerdos de lo que has conseguido, como esta camiseta, que trae muchos, porque supuso mucho para todos los que vivimos aquello", comentó.

En el evento de entrega de estos objetos, el presidente de 'Legends', Marcelo Ordás, declaró que con este proyecto se dedican a "salvaguardar el patrimonio del fútbol" y que contar con una leyenda como Iker Casillas es un "orgullo" porque representa el momento de felicidad "más unánime" de la historia de España. "Madrid se queda con 'Legends' porque es la capital mundial del fútbol, porque está el club más grande del mundo y la mejor liga. Y 'Legends' viene a conformar la capital mundial del fútbol", destacó sobre la ubicación del museo.

Finalmente, José Antonio Montero, director de Relaciones Institucionales de LaLiga, organismo que colabora activamente con el museo, remarcó el "orgullo" de ser socios de un proyecto como 'Legends', que ayuda a "salvaguardar el patrimonio del fútbol", logrando que el deporte "trascienda más allá de los noventa minutos".

'Legends, The Home of Football' es un proyecto que integra más de 5.000 piezas de la historia del fútbol. Una colección que incluye artículos de todas las competiciones internacionales desde hace más de 100 años, entre ellas las de UEFA, FIFA, Conmebol o Juegos Olímpicos, así como de competiciones nacionales como LaLiga.