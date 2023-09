Fútbol.- Hansi Flick, destituido como seleccionador masculino de Alemania

La Federación Alemana de Fútbol (DFB, en alemán) ha destituido este domingo a Hans-Dieter 'Hansi' Flick como entrenador de la selección absoluta masculina, debido a "los decepcionantes resultados recientes", a solo un año de que el país germano organice la próxima Eurocopa.

"Tras una recomendación del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, la junta presidencial de la DFB decidió relevar de sus funciones al técnico alemán Hansi Flick y a sus asistentes Marcus Sorg y Danny Röhl con efecto inmediato", ha informado la Federación en su página web.

El propio Bernd Neuendorf ha sido tajante: "La junta coincidió en que la selección alemana necesita un nuevo impulso después de los decepcionantes resultados recientes". "De cara a la Eurocopa del próximo verano, necesitamos confianza y optimismo en el país respecto a nuestro equipo", ha indicado al respecto.

"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar durante mi tiempo en este puesto porque realmente respeto a Hansi Flick y sus asistentes, tanto a nivel profesional como personal. Para la DFB el éxito deportivo es de suma importancia, por eso había que tomar esta decisión", ha argumentado Neuendorf.

VÖLLER: "ALGO TENÍA QUE CAMBIAR"

El director deportivo de la DFB, Rudi Völler, también ha explicado la decisión. "Hansi Flick ha trabajado increíblemente duro durante los últimos meses con su equipo técnico para intentar cambiar las cosas después del Mundial de Catar", ha subrayado sobre el bagaje de la 'Mannschaft'.

"Desgraciadamente no ha podido hacerlo. El partido contra Japón lo demostró claramente", ha aludido a la reciente derrota por 1-4 contra los nipones. "No es un momento fácil para mí; en febrero me uní a la DFB para apoyar a Hansi Flick en todo lo que pudiera, para que tuviera éxito en el campo. Estaba firmemente convencido de que fue capaz de volver a encarrilar a nuestra selección nacional", ha proseguido Völler.

"Sin embargo, ahora hemos tenido que actuar con responsabilidad y hemos hecho un cambio para poder desempeñar el papel que queremos en nuestro torneo local el próximo verano. Eso es lo que los aficionados aquí en Alemania esperan de nosotros. En el partido contra Francia lo sustituiré, con Hannes Wolf y Sandro Wagner a mi lado", ha anunciado acerca de quién dirigirá a la 'Mannschaft' en su siguiente amistoso.

"Nuestra tarea más urgente será encontrar un nuevo entrenador que pueda ayudar a darle al equipo un nuevo impulso y luego prepararlo para la Eurocopa de 2024. Esperamos que el torneo pueda tener un impacto positivo tanto en el fútbol alemán como en todo el país. Queremos un entrenador que pueda llevar a la selección nacional al nivel que conocemos y esperamos que esté", ha concluido Völler.