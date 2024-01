Fútbol.- Futre: "El VAR no puede hacer estos errores terroríficos después de 5 ó 6 años"

El exfutbolista portugués del Atlético de Madrid Paulo Futre lamentó este miércoles que el VAR esté cometiendo "errores terroríficos después de 5 ó 6 años" y que se esté volviendo en el tema arbitral a los "años 80", pidiendo que el conjunto rojiblanco, el Real Madrid y el FC Barcelona trabajen para "terminar con esta vergüenza".

"Yo entiendo las quejas del Almería, no puede el VAR hacer estos errores terroríficos después de 5 ó 6 años. No se puede por la transparencia total", remarcó Futre en el acto de presentación de la 'RutaRojiblanca' con AVIS en IFEMA.

En este sentido, el luso cree que lo sucedido el pasado domingo fue "un error del VAR y del árbitro". "Pero si miras a la cara de Ancelotti, que es una persona honesta, y está obligado a mentir. Entonces, él, Xavi, el 'Cholo' (Simeone), y sus tres clubes tienen que cambiar esto", puntualizó.

El exfutbolista de 57 años tiene claro que habla del VAR porque "no puede haber ya estos errores". "El VAR empezó para que hubiera transparencia total y no lo ha hecho. Ya pasaron tantos años y se cometen tantos errores aún, errores graves, que hacen que estemos igual que en los años 80", afirmó.

"En los 80 eran tres presidentes muy polémicos (Jesús Gil -Atlético-, Ramón Mendoza -Real Madrid- y Josep Lluís Núñez -Barcelona-) y no había VAR, pero era una guerra total. Ahora estamos igual, hoy el VAR se quiebra, mañana es el Real Madrid, después el Atlético y ya no hablo de los 'pequeños'. Creo que el VAR es una herramienta perfecta al cien por cien, pero no así", señaló.

El portugués considera que "no tiene nada que ver un árbitro de campo que tiene que entrenar todos los días con uno de VAR". "Es un desastre, si hacemos test y pones 10 exjugadores profesionales, que jugaron en Segunda, no necesariamente en Primera, yo creo que van a tener nota de 10", advirtió Futre.

"Tienes que entender el fútbol, nada más que eso. Hay que cambiar y lo tienen que hacer los tres 'grandes', el Barça, el Real Madrid y el Atlético, y después todos los demás, porque sin ellos no hay fútbol, tienen que terminar con esta vergüenza", expresó.

Por otro lado, el 41 veces internacional con Portugal cree que el Atlético es un club "gigante". "Siempre ha sido, es y será un enorme club, por eso tenemos una gran afición, muchísimos millones de aficionados en todo el mundo y somos un club donde todos nosotros estamos orgullosos porque somos completamente diferentes", puntualizó.

"En Liga vamos un poco retrasados, pero queda mucho campeonato aún, todo es posible. Estamos mucho mejor que el año pasado por esta altura y con el 'Cholo' el equipo lucha siempre hasta el final. Puede haber un año menos bueno, como el pasado, pero normalmente el equipo trabaja siempre y tenemos que estar siempre orgullosos y con confianza que podemos ganar cualquier título, como la Champions este año que igual con el VAR, es un poco más difícil", dijo.