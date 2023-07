Fútbol.- Aritz Aduriz: "Mi sensación es que lo de Arabia será cosa de unos años"

"Osasuna se ha ganado poder estar en Europa", apuntó el exjugador del Athletic Club

El exjugador del Athletic Club Aritz Aduriz afirmó que el éxodo de jugadores a Arabia "será cosa de unos años" porque, según él, siempre ha habido "momentos puntuales" en los que algunas ligas que se han fortalecido "a base de dinero", y cree que Osasuna "se ha ganado" jugar en la Conference League de 2023-24 pese a la sanción de la UEFA.

"Siempre ha habido durante momentos puntuales ligas que se han querido fortalecer a base de dinero, pero hemos visto que esas inyecciones económicas, normalmente, no han sido duraderas en el tiempo. Mi sensación es que va a pasar algo parecido. Será cosa de unos años, en la que inyectará muchísimo dinero y podrán disponer de jugadores en ese momento, pero instituciones como LaLiga perduran el tiempo porque son ligas históricas, y para mí es mucho más importante que el dinero", comentó Aritz Aduriz en la presentación del patrocinio de LaLiga por la marca de agua mineral Solán de Cabras.

El exjugador del Athletic también ha mostrado su punto de vista sobre la sanción de la UEFA a Osasuna, club que cree que "ha hecho méritos deportivos" para participar en la Conference League. "Osasuna se ha ganado poder estar en Europa. Obviamente estoy contento porque el Athletic sería el que estaría jugando en Europa", añadió.

Aduriz también defendió la camiseta del Valencia durante dos temporadas, club al que tiene "mucho cariño" y que espera recupere la estabilidad que el "valencianismo merece". Esto será clave para que el club vuelva a tener "metas" superiores a las que ha vivido la última temporada. "Espero que deportivamente las cosas salgan mejor, ya que esto ayudaría para que el resto de cosas mejoren", sentenció.

El internacional español se ha referido también al nivel actual de LaLiga: "Si no es la mejor, es sin ninguna duda una de las dos mejores. Para mí es la mejor, pero tampoco soy objetivo porque solo he jugado en la liga, entonces no te puedo hablar de otras ligas cuando las he visto siempre desde lejos". Además ha apuntado que "es una liga con una historia y legado impresionante", y que "los mejores jugadores" han estado siempre aquí.

A pesar de haber colgado las botas en 2020, Aduriz sigue en forma, aunque admite que la carga de ejercicio ha disminuido "considerablemente". "Ahora intento hacer ejercicio más orgánico, más saludable para el cuerpo. Cuando estás en la elite y entrenando al máximo nivel no es un ejercicio saludable, lo hacemos porque tenemos que estar en unas condiciones óptimas y rozando el límite del cuerpo", expuso.