Fútbol.- Antonio Rüdiger: "Si tuviera que quedarme con un momento sería el penalti al City"

El futbolista del Real Madrid Antonio Rüdiger confesó un recuerdo aún muy presente del penalti que metió al Manchester City para avanzar a semifinales de la Liga de Campeones, con la final en una semana en Wembley para terminar la temporada "de la mejor manera posible".

"Si tuviera que quedarme con un momento de la temporada sería con el penalti que metí ante el Manchester City y nos dio la clasificación. Antes de la tanda le dije a Ancelotti que creyese en mí y salió bien", dijo este jueves el defensa alemán.

Por otro lado, el jugador del Madrid confesó que está con buenas sensaciones de cara a la final del uno de junio contra el Borussia Dortmund. "Me siento muy bien y el equipo ha hecho una gran campaña. Queremos acabar la temporada de la mejor manera posible, ganando la Champions League", afirmó.

Rüdiger fue designado Jugador Cinco Estrellas de abril, homenaje, organizado por Mahou, cerveza oficial del Real Madrid que ofrece la oportunidad a los fans del fútbol de formar parte del premio.

"Estoy muy contento por el premio. Demuestra que hemos hecho una gran temporada como equipo y que también la he hecho yo a nivel personal. La afición me ha valorado, aceptado y me quedo con eso", confesó sobre el premio.