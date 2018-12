Fermín Cacho volverá a correr en el Maratón de Sevilla tras 13 años retirado

El atleta y campeón olímpico Fermín Cacho volverá a ponerse unas zapatillas, el 17 de febrero, para correr el Maratón de Sevilla después de "prácticamente 13 años" en los que reconoce no haber corrido "por miedo".

"Me retiré del deporte y creía que las zapatillas y el esfuerzo eran lo que me habían llevado a retirarme", ha destacado el corredor soriano en Santander, adonde ha acudido para recoger el premio Juan Manuel Gozalo de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria.

En esta ocasión cambiará sus 1.500 metros en estadio olímpico por los más de 42 kilómetros de las calles sevillanas, lo que para Cacho supone "un reto" teniendo en cuenta que "nunca" ha corrido distancias tan largas.

Motivado por el 20 aniversario de la victoria en esta carrera de su amigo Abel Antón, quien también le ha animado a correrla, Fermín Cacho pretende así "salir de la monotonía", con el objetivo de terminar la carrera. "No sé si lo conseguiré, no es fácil, pero si no se consigue este año no me daré por vencido", ha advertido.

Así, después de un largo periodo sin competir, este "runner muy muy muy popular" -como él mismo se ha definido- vuelve a disfrutar del atletismo en una modalidad desconocida para él, y para la que se está entrenando ya.

Tras empezar con salidas de media hora más o menos, a partir de la semana que viene empezará a alargarlo hasta las 2 horas, un tiempo en el que espera hacer unos 20 o 25 kilómetros para "acostumbrar al cuerpo".