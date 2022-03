Fallece el joven biatleta ucraniano Yevhen Malyshev mientras combatía en el ejército de su país

La Unión Internacional de Biatlón (IBU) lamentó este miércoles el fallecimiento del joven ucraniano Yevhen Malyshev mientras combatía en su país la invasión de Rusia, país a cuyos biatletas, junto a los de Bielorrusa, ha prohibido competir en sus eventos internacionales.

"El Comité Ejecutivo de la IBU expresa su más sentido pésame por la pérdida del exbiatleta ucraniano Yevhen Malyshev (19), quien falleció esta semana sirviendo en el ejército ucraniano. El Comité Ejecutivo condena una vez más los ataques rusos a Ucrania y el apoyo brindado por Bielorrusia y reitera su esperanza de un fin inmediato de la guerra", señaló el organismo en un comunicado.

Above all, the IBU expresses its deepest condolences on the loss of former Ukrainian biathlete Yevhen Malyshev (19), who died this week serving in the Ukrainian military.



The Executive Board once again condemns the Russian attacks on Ukraine and the support provided by Belarus.