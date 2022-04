Fallece en la defensa de Bucha el excapitán de la selección ucraniana de rugby

Esta semana se ha confirmado el fallecimiento en las cercanías de la ciudad de Bucha de Oleksi Tsibko, excapitán de la selección ucraniana de rugby y presidente de la Federación de este deporte en su país entre 2003 y 2005.

Oleksi, de 55 años de edad, habría perdido la vida el pasado 31 de marzo luchando contra las fuerzas rusas. Además, ocupó el cargo de alcalde de Smela entre 2015 y 2018. Se había enrolado en las fuerzas militares ucranianas para defender el país de la ocupación de Rusia.

La comunidad internacional de rugby mostró su consternación tras el conocimiento de la noticia. El presidente de Rugby Europe, Octavian Morariu en su cuenta de Twitter confirmó el fallecimiento. "Que descanse en paz y sea recordado siempre".

Even though I hoped that these news won’t be confirmed, unfortunately, I can now sadly say that Oleksi Tsibko, former captain of the Ukrainian national team, former president of the Ukrainian Rugby Union and also Mayor of Smela City died defending his town and his country. pic.twitter.com/TuTXqs0zsq