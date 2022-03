España tumba a Portugal y jugará el Mundial de Rugby 2023

La selección española del XV del León venció a la de Portugal por 33-28, en la cuarta jornada del Campeonato de Europa en el Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid, consiguiendo la clasificación para el Mundial de Francia 2023. La primera parte acabó con 24-17 favorable a los leones, que marcaron cuatro ensayos en los primeros 40 minutos. España se clasifica para un Mundial 24 años después.

???? What a moment for everyone connected to @ferugby, they're off to @France2023! ?? pic.twitter.com/iLODmxe1DU