Esfinges, faraones, pirámides y jerogríficos para conmemorar el Premier Padel de Egipto

El pádel sigue ampliando fronteras y, en ese contexto, La marca española Bullpadel ha aprovechado el escenario del torneo del Premier Padel P2 de Egipto de para lanzar una propuesta que ha ido más allá del rendimiento deportivo. La marca ha presentado una colección exclusiva de cuatro palas —Pearl 2026, Vertex 04, Hack 04 y Neuron 02 Edge en su versión New Giza— con las que ha conectado la identidad del deporte con uno de los enclaves más reconocibles del mundo.

La iniciativa ha nacido con una idea clara: celebrar el crecimiento global del pádel a través de un diseño que ha bebido directamente del entorno de Giza. Cada modelo ha mantenido las prestaciones técnicas de sus versiones originales, pero ha incorporado una estética diferencial que las ha convertido en piezas únicas dentro del catálogo de la firma.

La Pearl 2026 New Giza de Bea González se inspira en la figura de Nefertiti. Por su parte, la Vertex 04 Geo New Giza ha apostado por una estética más agresiva. El negro y el dorado dominan un diseño que gira en torno a una máscara faraónica reinterpretada con líneas contemporáneas.

La Hack 04 New Giza de Paquito Navarro ofrece una lectura distinta del concepto egipcio, con tonos arena y referencias directas al paisaje desértico. Las pirámides son el eje visual de un modelo que ha mantenido su carácter potente y competitivo.

En clave de control y precisión, la Neuron 02 Edge New Giza de Fede Chingotto ha incorporado una estética más moderna, con el turquesa como protagonista y el Ojo de Horus como símbolo central.

Con esta colección, Bullpadel no solo ha reforzado su papel como pala oficial del evento, sino que ha aportado una narrativa diferente al material deportivo. Una propuesta que ha unido cultura, historia y alto rendimiento en la pista, consolidando la expansión internacional del pádel desde un enfoque creativo y reconocible.