El escandaloso regreso de Mayweather: batalla campal, amenazas, un desnudo y una sanción

El regreso de Mayweather al ring no ha estado libre de polémica. Una lucha en el FLA Live Arena de Florida que estaba marcada como una exhibición entre Floyd y John Gotti, nieto de uno de los mayores gángsters de la mafia de Nueva York, acabó en una inesperada batalla campal, cuando éste último reavivó los humos a su rival con contundentes insultos.





Los dos boxeadores no paraban de discutir e intercambiarse insultos, por lo tanto, el árbitro estimó que lo mejor era detener la pelea y descalificar al familiar de los gángster. Sin embargo, Gotti no quiso parar e inició una pelea paralela que fue a más provocando que los asistentes de ambos equipos se subieran al cuadrilátero para separarles y que no se llevaran más golpes. Además de este incidente, hubo otros altercados dentro del recinto.

Las amenazas

Al concluir la contienda, Gotti no dudó en lanzar un dardo hacia uno de los deportistas mejores pagados del mundo: "Maldito imbécil, Floyd Mayweather, eres mi enemigo de por vida", escribió en una historia de Instagram, dejando claro que la tensión aún no ha acabado entre ambos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La hermana de Gotti, Nicolette, se sumó a las amenazas hacia la familia de Mayweather y deseó el mal para su propia hija: "Floyd Mayweather, tu hija fue atravesada por un animal con 12 baby mamas diferentes, pequeño animal de circo. Son todos una manada de animales de zoo. Juro por mis hijos que voy a por tu hija. Puede que sea dentro de dos años, tres años, pero voy por ti", publicó en sus redes sociales.

Una mujer acabó desnuda

La estrella de 'reality shows', Joseline Hernández, también fue una protagonista de la accidentada noche al ser cazada en un vídeo agrediendo a otra mujer. No se sabe el motivo exacto de la trifulca entre la puertorriqueña y la otra chica, que terminó sin su camiseta. Además, Hernández le propinó varias patadas en la cabeza mientras estaba en el suelo la mujer que se desconoce su identidad

Un miembro de seguridad intentó calmar la situación, pero Joseline le dio diferentes bofetadas y luego golpeó a otra mujer al azar. La segunda mujer tomó represalias arrojándole su bebida a la puertorriqueña, quien luego comenzó a perseguirla para continuar con su polémica noche.

Sanción a Gotti III

El luchador de familia de mafiosos de Nueva York, John Gotti, ha recibido una sanción de 6 meses sin poder pelear por intentar seguir luchando ante Mayweather, tras haber sido descalificado por el árbitro Bayless en el sexto round.

"La Comisión Atlética del Estado de Florida tomó medidas inmediatas la noche del domingo 11 de junio y suspendió a John Gotti III durante seis meses", publicó un portavoz del Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida.