Emily Mota: "Muchas personas no entienden que una mujer luche en una jaula pero un hombre sí"

El próximo 10 de octubre se celebrará en Barcelona una velada única: AFL Valkyries, el primer evento exclusivamente femenino de MMA en Europa.

¿Cuáles son tus expectativas para la pelea?

Llevarme el cinturón a casa. Pienso en hacer una gran pelea para que la gente me recuerde cuando se refieran a la MMA femenina. He estado esperando este día desde hace mucho tiempo, tengo mucha curiosidad por ver el resultado de mi progreso dentro de la jaula, estoy seguroade que este día marcará mi carrera para siempre y será el arranque de algo mucho más grande.

¿Tienes miedo a tu oponente?

El miedo nunca es algo que pasa por mi cabeza y en ningún momento de mi carrera siento miedo a ninguna adversidad ni a ninguna contrincante.

¿Cuál es tu punto débil y tu punto fuerte?

Creo que mi debilidad es que no soy tan rápida como debería, debido a mi peso. Y mi punto fuerte, creo que es mi altura, mi fuerza y mis ganas.

"Cuando tienes fe, lo imposible comienza a suceder"

¿Cómo te has preparado psicológicamente para la pelea?

Tengo una filosofía de vida que aplico en todas las áreas: pensamiento positivo y fe. Creo en el poder del pensamiento y el poder de la voluntad. Cuando tienes fe, lo imposible comienza a suceder, los problemas que se superan, las barreras que se rompen y los objetivos que se alcanzan.

¿Influyen tus emociones en los resultados?

No lo creo. Cuando entro en la jaula, mi único pensamiento es derrotar a mi adversario. Me olvido de todo y de todos y me concentro sólo en mi objetivo. Cada pelea que realizo siento que controlo más mis emociones, para que no me dominen. Antes de entrar en acción, sólo mentalizo lo que quiero que acontezca.

¿Cuál dirías que es la situación de la mujer en este deporte?

Las mujeres siempre han luchado por tener la misma posición que los hombres en la sociedad, por ser reconocidas y respetadas por lo que hacen y no por su género. Me doy cuenta de que las cosas están cambiando lentamente, ya que Ronda Rousey mostró a la UFC que las mujeres también pueden realizar las mismas actividades que los hombres. Creo que ya estamos en el camino del cambio, el ejemplo de esto es el evento realizado por la AFL, siendo exclusivamente femenino.

"He oído chistes machistas sobre ser mujer y luchadora"

¿Crees que hay diferencia en el trato cuando hablamos de luchadores y luchadoras?

Sin duda, en general podría señalar varias cuestiones, como el reconocimiento. Es mucho más difícil reconocer a una mujer luchadora que a un hombre. Un ejemplo sería Amanda Nunes, que demostró ser la campeona de la UFC, incluso entre los atletas masculinos, pero veo que no tiene el reconocimiento que se merece por ser mujer. Mucha gente no considera normal que una mujer luche, la discriminación es un gran obstáculo para un deportista, aparte de la desigualdad salarial, en la que una mujer gana mucho menos que un hombre incluso realizando las mismas actividades.

¿Crees que el concepto social es el mismo para hombres que se dedican a la lucha que para mujeres?

No, hay mucha más discriminación contra una mujer luchadora. Las mujeres siempre han tenido que luchar para ganarse su espacio y respeto, siempre han sido vistas como madres de familia que tienen que cuidar de sus hijos y de la casa mientras el hombre trabaja fuera. Esa sigue siendo la realidad para muchas mujeres. He escuchado algunos chistes y comentarios machistas sobre ser una mujer y una luchadora. La idea de que las mujeres son más vulnerables o incluso más frágiles ha dejado a muchas mujeres fuera de los eventos deportivos oficiales. Estamos tratando de cambiar esa realidad y creo que lo estamos logrando.

¿Crees que se ha mejorado la situación de la mujer en el deporte en rasgos generales?

Poco a poco sí, muchas luchadoras sueñan con entrar en la UFC, creo que ese es el objetivo de cualquier atleta de la MMA y creo que después de la decisión de Dana White de realizar luchas femeninas, la situación ha mejorado mucho, estamos siendo más incluidas en este deporte y poco a poco estamos ganando el espacio que merecemos.

¿Cómo te defines como luchadora?

Segura, guerrera y soñadora. Practico las artes marciales no sólo como una herramienta de trabajo, sino como un medio para lograr mis objetivos. Cuando recuerdo que cuando llegué aquí, la nostalgia y la soledad, fueron uno de los peores momentos de cuando empecé a practicar este deporte, tenía muchas dudas de si esto era lo que quería. Pero cuando gané mi primera pelea, entendí por qué estaba allí, era simplemente lo mejor que sabía hacer, este fue el mejor día de mi carrera.