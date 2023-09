Duplantis supera su récord por un centímetro; Tsegay destroza el récord del mundo del 5.000

El sueco Armand Duplantis conquistó su tercer diamante consecutivo en el estadio Hayward Field de Eugene (Estados Unidos) y lo hizo batiendo con 6,23 metros el récord del mundo que él mismo poseía en salto con pértiga.

Duplantis, doble campeón del mundo y de Europa y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, se aseguró primero la victoria con 6.02 metros en su tercer salto y para el cuarto decidió directamente pasar a los 6,23, una marca que había intentado batir sin éxito cuatro veces en las últimas semanas.

El joven atleta sueco, de 23 años, sobrepasó con limpieza en su primer intento la barra en los 6,23 metros y, nada más caer en la colchoneta, salió corriendo hacía la grada para abrazarse con sus rivales y saludar a familiares y amigos para celebrar su proeza.

Duplantis, que poseía el récord mundial al aire con 6,21 metros, aumenta en dos centímetros esa marca, y también mantiene en su poder la plusmarca bajo techo con 6,22. Es el gran dominador de la historia del salto con pértiga. En Eugene llegó a las 72 veces que supera los seis metros, una marca muy superior a la del ucraniano Serguéi Bubka, que se quedó en 45 ocasiones.

La etíope Gudaf Tsegay pulverizó el récord mundial femenino de 5.000 metros en la final de la Liga de Diamante en Eugene (Estados Unidos), con un tiempo de 14:00.21, mejorando en casi cinco segundos la anterior plusmarca, que estaba en posesión de la keniana Faith Kipyegon, con 14:05.20, desde el pasado 9 de junio en París.

