Denuncian la desaparición de un jugador de rugby en Barcelona

Levi Davis, jugador de rugby, lleva más de una semana desaparecido y la última vez que se supo de su paradero fue el pasado 29 de octubre en Barcelona.



Su antiguo equipo, el Bath, ha pedido que se inicie una investigación sobre dónde está el jugador, al que se vio por última vez en The Old Irish Pub en Barcelona el pasado 29 de octubre.



Davis, de 24 años, también es conocido por haber aparecido en los programas de telerrealidad "Celebrity X Factor" en 2019 y en "Celebs Go Dating" en 2020.



Un portavoz del departamento de exteriores del Reino Unido aseguró que están "dando apoyo" a la familia de un ciudadano británico cuya desaparición se ha denunciado en Barcelona.

Thank you to everyone who has made contact regarding Levi Davis. The support has been fantastic. If there is anyone else that may have had contact or seen him in Barcelona in the last 5 days please message here or contact the West Midlands police