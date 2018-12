(Crónica) El Betis cierra el año en Europa y el Athletic lo hace abatido

El Betis aseguró su posición europea en la tabla hasta que vuelva LaLiga en 2019 a pesar del empate (1-1) de este sábado ante el Eibar en la jornada 17, mientras que el Real Valladolid sacó un empate en el minuto 92 de San Mamés (1-1), que deja abatido al Athletic Club.

La racha bética después de tres victorias seguidas añadió otra al menos sumando, para caer a la sexta plaza superado por el Alavés, pero aún en zona noble. Los de Quique Setién sufrieron la intensidad de un Eibar que terminó perdonando a pesar de comenzar por debajo en el marcador por un gol de Sanabria a los 20 minutos.

Fue la única vez que supo salir con calidad el cuadro local de ese agobio. Antes la había tenido Orellana para los visitantes, en un Benito Villamarín hasta la bandera para despedir el año. Esa manera de morder del Eibar le dio también la opción en la reanudación por medio de Kike García, que de nuevo encontró a Pau López.

Sin embargo, del córner llegó el 1-1, por un penalti de Feddal a Ramis que convirtió Orellana. Kike volvió a perdonar en un mano a mano que no logró evitar el tercer empate seguido de un Eibar con 21 puntos. En tablas quedó también el partido que cerró la jornada, entre Athletic y Valladolid, mucho más celebradas por los pucelanos que se quedan en mitad de tabla con un gol de Óscar Plano en el 92'.

El encuentro apenas tuvo jugadas de peligro, a pesar del juego directo de ambos equipos. Los 'leones' de Gaizka Garitano demostraron de nuevo ser un cuadro más compacto, pero no tuvieron pegada arriba más allá de una ocasión de Capa con Aduriz ganando la línea de fondo. Al borde del descanso, un penalti por manos resultó el 1-0, con Aduriz marcando sin levantar el pie de apoyo.

Tras el descanso no mejoró el partido, ni un Valladolid que ofrecía su peor imagen tras una buena línea a domicilio. Óscar Plano tuvo la primera visitante entrada la segunda parte, con un disparo que besó el poste. Quiso proponer más el equipo de Sergio González y fue en el descuento cuando encontró el gol. En el último partido del presidente Josu Urrutia en el palco de San Mamés, el Athletic despide el año bordeando el descenso, al que no caerá porque el Villarreal no juega esta jornada, aplazada con el Real Madrid.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 17.

-Sábado.

Real Betis - Eibar 1-1.

Atlético Madrid - Espanyol 1-0.

Barcelona - Celta 2-0.

Athletic - Real Valladolid 1-1.

-Domingo.

Valencia - Huesca. Gil Manzano (C.Extremeño) 12.00.

Leganés - Sevilla. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.

Rayo Vallecano - Levante. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 18.30.

-Jueves 3 enero.

Villarreal - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 21.30.

-Viernes.

Girona - Getafe 1-1.

Real Sociedad - Alavés 0-1.