Conor McGregor ataca a la ministra Teresa Ribera por su 'ridícula' llegada en bicicleta a la cumbre del clima

Conor McGregor no tiene pelos en la lengua. El luchador de la MMA está acostumbrado a la polémica y dice siempre lo que piensa. Su última víctima ha sido una ministra española: Teresa Ribera. Y es que al irlandés no le gustó en absoluto la imagen de la vicepresidenta tercera del Gobierno español y Ministra de Medio Ambiente llegando en bicicleta a la cumbre europea que se celebró en Valladolid y así lo ha hecho saber.

"Continúa el ridículo. ¡Suficiente! Camine, háblelo, vívalo, respírelo. ¡O cállate!", escribió McGregor en su cuenta oficial de Twitter acompañando una información sobre lo ocurrido con Teresa Ribera: "Un ministro español vuela en un jet privado para asistir a una conferencia sobre el clima. Luego conduce en una caravana, y 100 metros antes de la sede se baja y toma una bicicleta, mientras sus dos autos de seguridad la siguen".

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny