China retoma el deporte tras el coronavirus con el atletismo a puerta cerrada

La doble campeona mundial de lanzamiento de peso Gong Lijiao ha conseguido la mejor marca mundial del año (19,70 metros) en una reunión de lanzamientos en pista cubierta celebrada en Pekín, la primera competición de atletismo en China desde que comenzó la epidemia de coronavirus.

The first indoor athletics competition staged in China since the breakout of COVID-19.