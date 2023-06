Carolina Marín pasa a semifinales y se enfrentará a la gran favorita

La española Carolina Marín, cuarta cabeza de serie en el Abierto de Tailandia de bádminton, se clasificó para las semifinales al ganar por 21-19 y 21-12 a la canadiense Michelle Li, decimoquinta del ránking mundial. Tras 42 minutos de partido, Marín impuso su calidad y entrega, sobre todo en el segundo set, que dominó con autoridad desde el principio.

"Ya estamos en semifinales. Muy, muy contenta por cómo he jugado hoy, por las sensaciones en pista y por cómo he controlado el aire que había", comentó la onubense tras su victoria en declaraciones remitidas. "Este sábado las semifinales ante An Se Young y con muchas ganas y motivación por jugar contra ella. Así es que vamos a por ello", añadió Carolina Marín.

La surcoreana An Se Young es la primera favorita del torneo y número 2 del ránking mundial. Ambas jugadoras se han enfrentado en ocho ocasiones con cuatro victorias para cada una, pero las tres últimas, en 2021, 2022 y el pasado 29 de enero de este año, fueron para la asiática.