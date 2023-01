Carolina Marín explica cómo ha sido su último año: "Me despertaba con dolor, entrenaba con dolor"

Carolina Marín, campeona mundial, olímpica y europea de bádminton, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en las que habla de sus "miedos a no ser competitiva", por la lesión de rodilla, y de que lo ha superado y espera con "muchas ganas" los torneos en 2023.

La campeona española "ahora que llega el primer torneo del año" ha querido contar "cómo ha sido el camino hasta aquí tras la lesión".

Ahora que todo está a punto de comenzar de nuevo, dejadme que os cuente...



Now that everything is about to start again, let me tell you...#PuedoPorquePiensoQuePuedopic.twitter.com/P1sNysOuYX — Carolina Marín (@CarolinaMarin) January 9, 2023

"Ha sido un 2022 con muchísimos altibajos. Ha habido momentos complicados, momentos muy difíciles en los que he tenido un dolor constante en la rodilla. Me despertaba con dolor, entrenaba con dolor. He tenido miedo a no volver a ser competitiva. He tenido muchas dudas en cuanto al regreso", explica Marín.

"Había entrenamientos en los que no podía terminar, a veces mis entrenadores tenían planificado una carga de entrenamiento, incluso en la parte física, y muchas de las veces había que cambiarla. Ha sido una frustración continua y al final de año no me ha quedado otra que aceptar ese dolor, cosa que la costado muchísimo, pero gracias a todo el equipo hemos trabajado mucho para ello y finalmente lo hemos conseguido", sigue la campeona.

"Tengo que decir que al final de año 2022 he acabado sin dolor en la rodilla, así que muy contenta. El 2023 lo afronto con muchísimas ganas y sobre todo con esa actitud que me ha caracterizado siempre. Va a ser un año muy complicado porque hay muchos torneos, pero lo afrontamos con muchísimas ganas", añade.

En la despedida, Marín da las "gracias a todos por el apoyo que me habéis dado constantemente sobre todo en los malos momentos y quería mandaros un beso muy grande", finaliza el mensaje de Carolina Marín.