La campeona olímpica Ruta Meilutyte se baña en sangre para protestar contra el 'genocidio' ruso en Ucrania

La nadadora lituana Ruta Meilutyte ha querido protestar contra la invasión rusa de Ucrania de una forma muy especial. La excampeona olímpica de los 100 metros braza en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 ha llevado a cabo una curiosa iniciativa frente a la embajada de Rusia en Vilnius que se ha vuelto viral.

Meilutyte no ha dudado en teñir de rojo con ayuda de un colorante biológico las aguas de un pequeño lago cercano al edificio donde se encuentra el embajador ruso en Lituania para condenar el 'genocidio' que están cometiendo contra el pueblo ucraniano las tropas de este país. Tras ello, se ha lanzado al agua.

Swimming Through



The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4