Bruno Hortelano reaparece un año después y bate el récord de España de los 150m

Bruno Hortelano, campeón de Europa en 2016 de 200 metros, batió este lunes en Andorra, con una marca de 15.42, el récord de España de la prueba de 150 metros.

Hortelano mejoró la anterior plusmarca nacional, que estaba en posesión desde 1997 de Alfonso Borreguero con 15.64, y de Francisco Julián Sarmaniego, con 15.5 manuales desde 1990.

La lluvia le privó de volver antes de su larga lesión

Hortelano afrontaba esta prueba con mucha ilusión después de un año sin poder correr como consecuencia de las lesiones: "Desde finales de agosto del año pasado no hago una carrera en Europa y volveré cerca de Barcelona, y con compañeros míos de entrenamientos y de competición", decía en la previa de uan prueba en la que, pese a su favoritismo, el objetivo no era conseguir batir la mejor marca: "No busco una marca, busco sensaciones".