Atletismo/Europeo.- María Pérez: "Me voy contenta con el récord del mundo, que no me lo esperaba ni mucho menos"

La atleta española María Pérez admitió sentirse "contenta con el récord del mundo" que logró con un tiempo de 2:37:15 en la prueba de 35 kilómetros marcha del Campeonato de Europa por equipos, que se está disputando en la localidad de Podebrady (Chequia), y subrayó que "no lo esperaba ni mucho menos".

"Las sensaciones desde el principio han sido muy buenas. El objetivo principal era llegar a la meta. Me voy contenta con el récord del mundo, que no me lo esperaba ni mucho menos. Pero bueno, en las últimas dos vueltas lo hemos luchado, lo hemos peleado. Y contenta porque técnicamente se nota la mejora", declaró la flamante plusmarquista mundial a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

También habló Raquel González, que se llevó la plata con un tiempo de 2:45:42. "Muy contenta, veníamos con dos objetivos. El primero era conseguir el oro con este equipazo y el segundo, bueno, pues una medalla a nivel individual. O sea que nos vamos a casa de aquí, de Podebrady, muy contentas y con mucha energía de cara al verano", dijo al respecto.

La medalla de bronce, con un registro de 2:45:42, fue para Cristina Montesinos. "Personalmente muy contenta con mi marca personal. He tenido las mejores sensaciones de la temporada y a la vez súpercontenta de ver que por equipos íbamos a por el oro. Muy feliz", recalcó Montesinos, cuyo tercer puesto completó el podio repleta de españolas.

Además, la novena posición de Paula Juárez (2:55:14) dio a España el título. "Yo también contenta porque he hecho marca personal y también estoy muy contenta de estar aquí con mis ídolas, que no me lo esperaba", reconoció la propia Juárez después de una carrera ya histórica para el palmarés de la RFEA.