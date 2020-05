El atleta Javi Guerra renuncia a correr en horas diferentes a las del resto de personas durante la desescalada

El atleta segoviano Javier Guerra, actual campeón de España de maratón, ha anunciado en redes sociales su intención de no hacer uso de su condición de deportista de alto nivel, por la que podía entrenarse al aire libre durante el tiempo que considerase necesario, y ejercitarse a las horas en las que se permite hacer deporte a la ciudadanía.

Guerra fue increpado el pasado lunes por algunos viandantes al considerar estos que al entrenarse fuera del horario establecido estaba vulnerando la norma, pese a que por su condición de deportista de alto nivel tenía el derecho a hacerlo.

Después de denunciar este hecho en sus redes sociales, el campeón de España de maratón ha tomado la decisión de "entrenarse solo en las horas en las que se permite hacer deporte, o en sitios en los que no haya gente que se pueda sentir molesta" tal y como señaló a través de su perfil de Twitter.

El segoviano afirmó que no quiere "ser más que nadie" y pretende "respetar a los ciudadanos para que se sientan seguros y tranquilos" al verle correr.

"Lo más importante es que entre todos acabemos con esta pesadilla que nos ha tocado vivir", finalizó.

����‍♂️ Hoy los deportistas profesionales y de alto nivel podían entrenar en la calle



����‍♂️ Muchos han sido increpados



��️ @JAVIGUERRA26, campeón de España de maratón, en @partidazocope



�� "Me he cruzado con gente y me decían que vaya ejemplo estaba dando"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/8lPFGyYO56