Asier Martínez: "No sé cómo describirlo"

El navarro Asier Martínez, ganador de la medalla de bronce en 100 metros vallas en el Mundial de Eugene, dijo tener una sensación "increíble" y difícil de describir tras subir al podio en una carrera perfecta en la que logró la mejor marca de su vida (13.17).

El atleta español se colgó el bronce al llegar a meta por detrás de los estadounidenses Grant Holloway, que revalidó título con 13.03, y Trey Cunningham (13.17).

Dos de los aspirantes al podio se quedaron fuera de la final. El jamaicano Hansle Parchment, campeón olímpico, se lesionó en el calentamiento, y el estadounidense Devon Allen fue descalificado por salida falsa por una milésima de segundo.

"Lo había soñado, pero como cualquier niño que sueña más de la cuenta".



Trabajando, trabajando y trabajando, el sueño de @ASIERMARTINEZ17 se hizo realidad ??#EspañaAtletismo#PasiónPorCompetirhttps://t.co/znn6hIqdOZ — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) July 18, 2022

"Esto está siendo increíble, todavía no asimilo lo que ha ocurrido. Ese momento en el que relaciono de que Parchment se haya retirado y la salida nula de Devon Allen es ese microsegundo en el que visualizo un poco más no una medalla, sino un puesto más agradable para mí", confesó Asier Martínez, al término de la prueba.

"Ahí es cuando verdaderamente le pongo más ganas e intento sacar la mejor carrera posible para llegar a esas plazas más difíciles a priori. Estoy agradecido por todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí y estoy feliz. Creo que me he ganado esta medalla pero tampoco hay que negar que había grandes favoritos que por un motivo u otro han fallado", reconoció.

"Antes de venir firmaba la final muy contento. De hecho, superar las semifinales me había dejado ya muy tranquilo porque había cumplido de sobra. Ahora tener una medalla es increíble. No se cómo describir este momento, aún no me lo creo", concluyó.