Arabia Saudí será sede de unos Juegos de Invierno en 2029

Arabia Saudí será la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 en el resort de Trojena, ubicado en la ciudad futurista de Neom, a orillas del mar Rojo, anunció este martes el ministro de Deportes saudí, Abdulaziz bin Turki.

"Nos enorgullece anunciar que hemos ganado la candidatura para albergar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 que se celebrarán en Trojena. Somos el primer país de Asia occidental en lograrlo. Esto seguirá colocando al reino como uno de los países líderes en el deporte", dijo el ministro en un tuit en su cuenta oficial.

El pasado marzo, Arabia Saudí presentó Trojena, un multimillonario proyecto con el que espera atraer a cientos de miles de turistas y promete ofrecer una experiencia única que combina esquiar en la nieve y disfrutar de las áridas dunas de arena del desierto del país árabe.

Either @AsianGamesOCA / @olympicchannel don’t give a f*** about anything else than $ or they are geniuses and know that in 2029 it will not be any snow anywhere so skiing will only be practiced on sand… pic.twitter.com/U03EOvliCs