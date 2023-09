AMP. Tenis/Copa Davis.- El serbio Novak Djokovic elimina a España de la Copa Davis

El número 1 del mundo gana a Davidovich y pone la puntilla al equipo español, tras la derrota previa de Ramos contra Djere

Cacic y Kecmanovic redondean el éxito serbio (0-3) ganando también el dobles

La selección española de tenis quedó eliminada este viernes de las Finales de la Copa Davis, cuyo Grupo C se está disputando en Valencia, después de que el serbio Novak Djokovic ganase por 6-3 y 6-4 a Alejandro Davidovich Fokina y sentenciara al equipo capitaneado por David Ferrer, muy 'herido' por la derrota previa de Albert Ramos contra Laslo Djere (6-4 y 6-4) y por arrastrar un mal comienzo de torneo.

En el Pabellón de La Fuente de San Luis, la misión española de avanzar de ronda se había complicado al poco de iniciar su jornada frente a Serbia. No en vano, Djere logró en menos de hora y media el 0-1 para dicho emparejamiento. Y eso no auguraba nada bueno de cara al segundo duelo de individuales, con Djokovic en escena y recién coronado como campeón en el US Open por cuarta vez.

Después de naufragar en su estreno en la capital del Turia ante la República Checa, con derrota en los tres encuentros y solo un set ganado, Ferrer buscó alguna modificación dando entrada al veterano Ramos, más experto en esta competición ya que no tiene un mal balance, sobre todo en 'indoor' con cuatro victorias y dos derrotas.

Sin embargo, Djere demostró su buen estado de forma y apenas dio oportunidades al barcelonés, que no gozó de ninguna bola de 'break' en todo el partido y que se vio abrumado por su rival demoledor cuando pudo jugar con primeros saques, perdiendo solo tres puntos. El catalán no estuvo mal al saque, pero los dos resquicios que dejó no los perdonó el balcánico, con una rotura clave en cada manga.

Ramos debía empezar la remontada en La Fonteta, pero pronto se percató de que el serbio, que tuvo contra las cuerdas a su compatriota Djokovic en ese US Open, iba a poner las cosas difíciles. El catalán pagó su peor servicio del partido en forma de rotura en blanco en el quinto juego, para un Djere que solo perdió un punto en sus tres siguientes saques para finiquitar con autoridad el primer parcial.

El español buscó soluciones para alargar el encuentro y forzar una tercera manga. Empezó muy firme y seguro al servicio, pero Djere no aflojó y continuó sin dar opciones a su adversario. La igualdad se mantuvo hasta los compases decisivos, donde el serbio no desaprovechó su oportunidad en el saque donde más apretó y, a base de buenos golpes, terminó logrando el 'break' vital para luego cerrar el partido.

MUCHO 'NOLE' PARA 'FOKI'

Esta cuarta derrota acumulada por España en el Grupo C obligaba a Davidovich, aún más, a ganar a Djokovic. Otra derrota del malagueño significaría despedirse matemática y prematuramente de los cuartos de final, que se celebrarán el próximo noviembre en Málaga.

Y la verdad es que 'Foki' aguantó el tipo mucho rato, con un primer set de quilates y donde ninguno de los dos jugadores cedía terreno con sus servicios. Pero en el octavo juego, larguísimo, 'Nole' lució su estatus de número 1 del ranking ATP para cristalizar su segunda bola de rotura (5-3) y consolidar tal ventaja de inmediato (6-3).

No obstante, el andaluz encajó bien ese mazazo moral y arrancó la segunda manga envalentonado. De hecho, se puso 1-3 arriba y llevó el dominio en el marcador (1-4) hasta que Djokovic se puso serio; rompió dos veces seguidas el servicio de su contrincante, la segunda en blanco (5-4), y con soltura se adjudicó el triunfo definitivo después de una hora y 48 minutos sobre la cancha.

CACIC Y KECMANOVIC REDONDEAN EL ÉXITO EN EL DOBLES

Como colofón a otro naufragio de España, Nikola Cacic y Miomir Kecmanovic redondearon el éxito serbio (0-3 en el cómputo global) ganando también el dobles a Marcel Granollers y el propio Davidovich por 6-4 y 7-6(13) tras una hora y 41 minutos de batalla inerte para los pupilos de Ferrer.

Granollers/Davidovich dejaron escapar dos pelotas de quiebre en los primeros compases del encuentro y lo pagaron caro en el séptimo juego (4-3), encajando ellos un 'break' que ya no supieron levantar. El dúo español mejoró su desempeño en el siguiente parcial, salvando una bola de rotura en el tercer episodio (1-2) que les dio alas hasta forzar la muerta súbita.

Sin embargo, y pese a empezar 0-2 arriba, malgastaron seis opciones de amarrar el set y Cacic/Kecmanovic olieron sangre para certificar la victoria por 15-13 en dicho 'tie-break'. De este modo, Serbia igualó a Chequia en la zona alta del grupo y ambos, ya clasificados para la Final 8 de Málaga, se disputarán entre sí el liderato este sábado.