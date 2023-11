AMP.- Tenis.- Carlos Alcaraz tumba a Medvedev y jugará contra Djokovic en semifinales de las Finales ATP

Zverev venció a Rublev sin premio

El tenista español Carlos Alcaraz ha ganado este viernes a Daniil Medvedev (6-4 y 6-4) en 1:21 horas de juego en el último duelo del Grupo Rojo de las Finales de la ATP y jugará su partido de semifinales contra el número 1 del mundo y defensor del título, el serbio Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz se topa con el rival a batir por todos tras superar a Medvedev en el Pala Alpitour de Turín por un doble 6-4, en un partido muy rápido en el que el murciano tiró de su buen juego en la red, con muchas voleas ganadoras, para superar a su rival y seguir vivo en la competición.

Tenía que ganar el actual número 2 del mundo para poder acceder a semifinales. Tras las carambolas, ganar a Medvedev a dos sets permite a Alcaraz ser líder de su grupo, pese a perder contra Alexander Zverev en su primer partido, y enfrentarse por cosas del destino al número 1 del mundo y seis veces ganador de las ATP Finals.

Con mucho juego en la red, con criterio y un 20/25 en puntos ganados, Alcaraz tuvo temple para lidiar con el potente saque de Medvedev, con quien igualó el número de saques directos con 3 para cada uno. Además, tuvo paciencia para romperle el saque al gigante de Moscú una vez por set. Suficiente para ganar.

Tanto en la primera como en la segunda manga se llegó al 3-3 sin roturas de servicio. A partir de ahí, en la zona caliente, Carlos Alcaraz estuvo más firme, supo dominar el ritmo del juego en la pista y apretar a un Daniil Medvedev que, pese a ser especialista en estas pistas duras y tan rápidas, sucumbió a la mayor velocidad del español.

Y es que Alcaraz movió a placer a su rival de lado a lado de la pista. Muy cómodo con su servicio y también con el resto, el murciano quizá abusó del juego de 'saque y red' pero le salió bien la jugada, con muchas voleas ganadoras y la sensación de que tumbaba a Medvedev en su terreno, marcando territorio y dispuesto a ganar, pues este era su único camino a las semifinales.

En el primer set, tras el 3-3 inicial sin fisuras en ningún saque, Alcaraz rompió esa igualdad con un 'break' en blanco y pudo confirmar esa rotura guardando bien su saque, para ponerse 5-3 arriba. Medvedev evitó una segunda rotura seguida, pero Alcaraz, con su servicio, aprovechó la primera de las dos bolas de set volviendo loco, haciendo correr la pista al actual número 3 del ranking.

Duró 39 minutos el primer set y, el segundo, un minuto más. Fue parecido, igualmente rápido y equilibrado hasta el 4-4. Tardó algo más Alcaraz en romper el saque a Medvedev --que fue incapaz de hacerlo en todo el duelo-- pero, en cuanto lo hizo y con una doble falta de Medvedev, ya no dejó ir esa ventaja.

Pese a que en el tramo final del partido alguna bola se le quedó baja a Alcaraz, su buen hacer en la red y su mayor movilidad fue la tónica que le llevó a cerrar el partido con un último saque inmaculado y aprovechando la primera de las tres bolas de partido que tenía en su poder. Ahora, se medirá este sábado a Novak Djokovic buscando una plaza en la final de la Copa de Maestros.

En el cierre de la fase de grupos, Alexander Zverev superó (6-4, 6-4) a Andrey Rublev, ambos sin opciones de avanzar a 'semis'. El alemán completó la gran temporada de su regreso tras la grave lesión en el tobillo que sufrió el año pasado en Roland Garros con dos títulos, 55 partidos ganados y número 7 del mundo.

Sus dos triunfos en Turín no le valieron para optar a su tercera corona de 'maestro', pero Zverev despidió el año con buena nota. El alemán empezó por debajo en el primer set, pero Rublev no aguantó la reacción de su rival. El ruso, con seguramente sabor más amargo por el final de la mejor temporada de su carrera, encajó la remontada y no encontró resquicio en el saque del alemán en el segundo parcial.