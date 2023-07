AMP.- Natación/Mundial.- Fernando Díaz del Río e Iris Tió se meten en las finales de solo técnico

El canario finaliza primero la preliminar y apunta al oro y la catalana termina séptima

Los españoles Fernando Díaz del Río e Iris Tió han avanzado a la final de solo técnico masculina y femenina de natación artística en los Mundial de natación, que se están disputando en Fukuoka (Japón), con la primera y la séptima mejores marcas, respectivamente, mientras que Rocío Velázquez se ha quedado fuera de la final de trampolín de un metro femenina.

Bajo los acordes del 'Fire' de Gustav Mahler, Tió saltó la última, trigésima, a la piscina del recinto nipón para participar en la preliminar -con la gran ausencia de la dominadora Rusia por la guerra de Ucrania-, donde dos señalizaciones la lastraron en la ejecución (102.0166 puntos).

A pesar de esas dos penalizaciones, la catalana consiguió 204.6666 puntos gracias a sus impresionantes 102.6500 en impresión, solo superados por los de la japonesa Yukiko Inui (104.1000). Precisamente, la nadadora local finalizó primera con una puntuación de 273.2700, por delante de la griega Evangelia Platanioti (252.2400) y de la austriaca Vasiliki Alexandri (232.8367).

"Bastante bien de sensaciones, los elementos me han salido muy bien pero quiero mejorar para la final esas dos figuras que es donde me han puesto los 'base marks' -penalizaciones-. Espero mejorar puestos si consigo no hacer ningún error. Es la primera vez que nos tiramos al agua en este Mundial y todavía nos queda la final y podemos mejorar muchísimo. Voy a intentar recuperar lo mejor posible", señaló Tió en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Más tarde, Tió participó también en la preliminar de dúo técnico, donde terminó novena junto a Alisa Ozhogina. En una competición con hasta 39 parejas, las españolas hicieron su actuación con 'Proud Mary' de Tina Turner, y, tras recibir dos penalizaciones, terminaron en novena posición con 228.70 puntos.

Mientras, en la preliminar de solo técnico masculino, Fernando Díaz del Río logró la mejor marca y se postula como candidato al oro en la gran final. Sus 220.4034 puntos, 95.7000 en impresión artística y 124.7034 en ejecución, le situaron primero.

Así, el nadador canario aventaja al estadounidense Kenneth Gaudet (214.4916) y al colombiano Gustavo Sánchez (202.2200), segundo y tercero respectivamente. "He tenido sensaciones un poco extrañas a mitad de rutina porque veía que iba un poco más lento que la música, pero al salir del agua las sensaciones han sido muy buenas. Para ser mi primer Mundial he ido con los nervios bastante controlados, aunque es verdad que he salido con mucha energía. Tengo muchas ganas de lucharlo, creo que con lo que tenemos presentado vamos bastante bien, pero la historia está por hacer", advirtió.

Por su parte, Rocío Velázquez se ha quedado fuera de la final de trampolín de un metro femenina, al terminar cuadragésima en la preliminar con 189.40 puntos, lejos de los puestos que daban el pase a la final a 12. La española realizó una serie justa de dificultad y en la que no encontró su mejor versión en el tercer y quinto salto.

Las saltadoras chinas Shan Lin (291.25) y Yajie Li (283.35) se postulan como candidatas al oro y la plata, respectivamente, mientras que la mexicana Aranza Vázquez (262.20) se situó tercera.

Posteriormente, en trampolín de un metro masculino, Adrián Abadía y Alberto Arévalo. El mallorquín (311.15) falló en sus dos primeros saltos y luego remató la serie correctamente pero sin la posibilidad de remontar, mientras que el madrileño (279.00) erró el primero, segundo y cuarto saltos.