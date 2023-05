AMP.- Fútbol.- Vinicius: "El racismo es normal en LaLiga, España es conocido como un país de racistas"

Tebas: "No te deje manipular, hemos intentado explicarte qué puede hacer LaLiga"

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior hizo una fuerte crítica este domingo a LaLiga y al aficionado español de fútbol, por el "racismo normal" en la competición, después de los incidentes con Mestalla que marcaron el duelo contra el Valencia (1-0), a la cual respondió contundente el presidente de la patronal, Javier Tebas.

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas", escribió en su cuenta de Twitter.

El brasileño se negó a jugar en Mestalla al señalar los insultos de una parte de la grada del equipo 'che'. De Burgos Bengoetxea inició el protocolo contra el racismo y se emitió una advertencia por megafonía. Con todo, el encuentro siguió y Vinicius fue expulsado poco después en una acción con Hugo Duro.

Vinicius apuntó que desde Brasil, ven a España como una nación de racistas. "Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas", añadió.

"Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", terminó.

Mientras, Tebas se encargó de responder a la "injuria" contra la patronal, pidiendo a Vinicius que no se deje "manipular". "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste", afirmó Tebas en Twitter.

"Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", terminó en su respuesta al brasileño, citando además un vídeo de declaraciones del jugador del Real Madrid reconociendo no hace mucho la labor de LaLiga contra el racismo.