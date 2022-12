El alcalde Martínez-Almeida correrá la San Silvestre Vallecana y se pone los 50 minutos como objetivo

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, aseguró este martes que correrá el 31 de diciembre la San Silvestre Vallecana popular, en la que participarán 40.000 personas, y se mostró esperanzado en poder concluir "más cerca de los cincuenta que de los cincuenta y cinco minutos en meta".

La San Silvestre Vallecana es la carrera de 10 kilómetros más multitudinaria de España con 40.000 inscritos en la categoría popular y dos mil más en la profesional.

"La San Silvestre y Madrid forman un matrimonio perfecto. Desde 1964 la San Silvestre se entendió con Madrid muy bien y queremos que así sea", dijo Almeida, que recientemente estuvo en el Maratón de Nueva York para el acto de hermanamiento entre ambas carreras.

"Fue un orgullo que el fundador de la Maratón de Nueva York hablara así de bien de la San Silvestre", comentó el alcalde de la capital de España, que se está preparando para su debut en la San Silvestre.

"No me pongo una marca. Empecé a correr hace poco, hace seis meses, y lo hago por sentirme bien y no por hacer marca. Espero estar más cerca de los cincuenta minutos que de los cincuenta y cinco", apuntó Almeida, durante la presentación celebrada en la Casa América.

La atleta Laura Priego, cuarta en 2021 y primera española absoluta en la carrera profesional, aspira este año a subir un peldaño en la clasificación y entrar en el podio.

"Espero que sí. Siempre salgo a hacerlo lo mejor posible. El año pasado fue una experiencia inolvidable. Ha sido una de las carreras que más he disfrutado. Había corrido antes la popular pero la internacional era la primera vez y viví buenos momentos corriendo por la ciudad", dijo Priego.

Patricia Sabugueiro, actual directora de la prueba e hija del fundador de la prueba, Antonio Sabugueiro, en 1964, dijo que "para cumplir los sueños hay que pensar en grande".

"Mi padre siempre lo ha hecho. Nunca ha habido obstáculos para él. Siempre quiso que la gente hiciera deporte y especialmente atletismo, que le gustaba mucho. Ahora estamos hermanados con el Maratón de Nueva York, quizá el más prestigioso del mundo", confesó.

Este año la San Silvestre vuelve a contar con la carrera Mini, para niños hasta 16 años, que se celebrará el 26 de diciembre en el estadio Vallehermoso al precio de tres euros y cuyo importe integro recaudado irá destinado a proyectos de prevención de la obesidad infantil de la Fundación Gasol.