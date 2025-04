Agustín Tapia: "Me rompí parcialmente un ligamento del cuarto dedo de la mano derecha"

En los últimos meses, Agustín Tapia, el número uno del ranking del circuito Premier Padel se ha visto lastrado por una lesión en la mano que le ha tenido en fuera de juego durante un tiempo. Después de pasar a la final del Major de Qatar, el jugador Argentino ha explicado detalladamente en que ha consistido su dolencia.

"En la final de Riad, en un mal gesto, me rompí parcialmente un ligamento del cuarto dedo de la mano derecha. Después de los estudios, me dejaron tres semanas con el dedo inmovilizado, por lo tanto, no pude hacer mucho", ha explicado en la rueda de prensa post partido.

Tal y como ha reconocido, desde hace un par de torneos, ya está completamente recuperado: "Hoy en día estoy al 100%, así que estoy superfeliz de poder haber pasado todo esto. Agradecer a Arturo por apoyarme, a todo el equipo. Ahora pensar en volver a jugar bien, que creo que lo necesitaba y salió un partido casi perfecto",

"En el torneo de Miami, sí que iba con miedo, no tenía dolor, pero iba con mucho miedo. En Chile ya me sentía bien, pero tuvimos dos aviones que pasaban por encima, no tenía nada que ver".