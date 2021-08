Tokio pasa el testigo a París 2024

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, entregó la bandera olímpica al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien a su vez la cedió a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en el acto que tuvo lugar este domingo en el Estadio Olímpico de Tokio.



Tras este gesto simbólico, sonó "La Marsellesa" interpretada por la Orquesta Nacional francesa y por distintos músicos en lugares emblemáticos de la capital francesa como el Museo del Louvre o el Estadio de Francia, imágenes que se proyectaron en las pantallas del estadio tokiota.



También interpretó parte del himno francés con saxofón el astronauta Thomas Pesquet desde la Estación Espacial Internacional y con unas espectaculares vistas a la Tierra, a las que siguieron planos aéreos del Museo de Orsay y del Arco del Triunfo, entre otros monumentos parisinos.



Tokio conectó después en directo con París, donde las cámaras ubicadas frente a la Torre Eiffel mostraron a una multitud celebrando la cuenta atrás para los próximos Juegos Olímpicos mientras la unidad de vuelo acrobático del ejército francés, la Patrouille de France, dibujó la bandera nacional en el cielo.



El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el encargado de cerrar la videoconexión con el mensaje "plus vite, plus haut, plus fort, ensemble" (más rápido, más alto, más fuerte, juntos), desde el último piso de la Torre Eiffel.

Mike EgertonCordon Press







La organización había previsto desplegar una bandera de 5.000 metros cuadrados en lo alto de la Torre Eiffel, pero las condiciones meteorológicas, en un día a ratos lluvioso y con viento, impidieron llevar a cabo ese plan. La imagen que se difundió por televisión correspondió a los ensayos que se efectuaron el pasado 8 de junio.

El célebre monumento acogió pese a todo una ceremonia paralela a la que tuvo lugar en la capital nipona, con la retransmisión en directo de la clausura y después un espectáculo propio que contó con la presencia de medallistas franceses que ya han regresado al país.



"Francia lo tiene todo para organizar unos Juegos excepcionales. Queremos unos Juegos participativos, mucho más abiertos y populares", había dicho por la mañana en la emisora France Inter el presidente del comité organizador de París 2024, Tony Estanguet.



Francia ha conseguido en Tokio 33 medallas, nueve menos que en Río de Janeiro.



"Ha habido sonrisas y lágrimas. Logros y, a veces, frustraciones. Esa es, en el fondo, la belleza del deporte. (...) La próxima cita ya está fijada: París 2024, por fin!", dijo este domingo en Twitter el presidente, Emmanuel Macron.

Il y a eu des sourires et des larmes. Des performances et, parfois, des frustrations. C’est, au fond, la beauté du sport. Bravo à nos athlètes pour ces très beaux Jeux Olympiques #Tokyo2020 !



Le prochain rendez-vous est fixé : @Paris2024, enfin ! https://t.co/fWp8KPYMbv — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 8, 2021



La leyenda del judo Teddy Riner, que no logró la gesta de proclamarse tricampeón olímpico en Japón, pero alcanzó el bronce venciendo al nipón Hisayoshi Harasawa, fue uno de los deportistas que participaron en la ceremonia parisina.



Una ceremonia con público en la explanada de Trocadero, que comenzó con un pequeño baile de "break dance", disciplina que debutará en 2024 en unos Juegos, y en la que se programó también un concierto gratuito del grupo francés Woodkid.



Los Juegos de 2024 serán para París los terceros de su historia, tras los de 1900 y los de 1924.



"Cien años después de la última edición, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos volverán a casa. Hace tiempo que esperamos este momento y queremos celebrar ese regreso como se debe", dijo Estanguet en France Inter.





