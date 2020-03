Thomas Bach confirma que el domingo "se abrió la puerta al aplazamiento de los Juegos Olímpicos"

El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach ha desvelado este miércoles cómo se ha vivido en las últimas horas la decisión definitiva de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio.

Bach explicó que el domingo por la mañana se reunió el COI de urgencia, y es cuando se abrió la puerta a posponer los Juegos Olímpicos, tal como avanzó la Cadena COPE. También explicó que en el Comité Olímpico Internacional no se quiso tomar una decisión de forma unilateral, por lo que lo consultaron con el Comité Organizador.

En dicha llamada, el COI le sugiere al Comité Organizador posponer los Juegos por el avance del coronavirus en el mundo, y le dicen al Comité que les gustaría comentar esta propuesta con Shinzo Abe, el primer ministro japonés. En la llamada de este martes, Abe también propone aplazar los Juegos Olímpicos, por lo que la decisión definitiva se toma de forma conjunta.

Por otra parte, Bach confirma que se preguntó a a los atletas y a las federaciones si preferían posponer o cancelar, y el resultado es que nadie votó a favor de cancelar los Juegos. "Nuestra misión es organizar los Juegos", se dijeron en el COI.

Bach aseguró que se celebrarán bajo el nombre 'Tokio 2020' y anunció que se ha creado una comisión llamada 'Here We Go' ("Allá vamos") para decidir las nuevas fechas.

De entrada, no quieren acotarse fechas y abren la puerta a que se puedan celebran en otros meses fuera del verano.

También confirmó una reunión prevista para este jueves 26 con las 33 federaciones para empezar a discutir y trabajar en el nuevo calendario.