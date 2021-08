Sorprendente eliminación de Estados Unidos en el 4x100 que provoca el enfado de Carl Lewis

El equipo de Estados Unidos, formado por Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker y Cravon Gillespie, ha quedado eliminado en las series de relevos 4x100 metros, una prueba en la que ha ganado quince medallas de oro olímpicas a lo largo de su historia.

Esta vez no fue por descalificación, sino por una actuación mediocre que sólo le dio el sexto puesto en la segunda serie con un tiempo de 38.10.

Pasaban a la final los tres primeros y dos más por tiempos. El mejor registro lo puso Jamaica con 37.82, mientras que Italia, con el campeón individual Marcell Jacobs, estará en la lucha por las medallas con nuevo récord nacional (37.95).

Carl Lewis, siete veces campeón olímpico, criticó con severidad la actuación de sus compatriotas: "El equipo lo ha hecho todo mal. Las entregas mal, el orden de las postas mal y sin liderazgo. Una vergüenza total, inaceptable para un equipo de Estados Unidos".

