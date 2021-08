Simone Biles sí estará en la final de barra de equilibrio de este martes

Simon Biles quiere intentarlo en Tokio 2020. El equipo de gimnasia ha confirmado la participación de Biles en la final de barra de equilibrio que se celebra este martes.

En ella, Simon Biles estará acompañada de Suni Lee. La final comienza a las 10.50 de la mañana, horario español.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!